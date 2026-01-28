إعلان

اليوم.. محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش بمدينة نصر

كتب : صابر المحلاوي

10:27 ص 28/01/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش مدينة نصر، المقيدة برقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر.

ووفقًا لأمر الإحالة، الصادر عام 2013، أسست المتهمة الأولى، وتدعى "أم يحيى"، خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمة قامت بالترويج لارتكاب جرائم إرهابية، بينما وُجه للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ووجهت لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار وجدي عبد المنعم خلية داعش بمدينة نصر خلية إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

رواية كاذبة تهز البيت الأبيض.. ماذا حدث بعد مقتل متظاهر في مينيسوتا؟
شئون عربية و دولية

رواية كاذبة تهز البيت الأبيض.. ماذا حدث بعد مقتل متظاهر في مينيسوتا؟
مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
أخبار مصر

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال
بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون