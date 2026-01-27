كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات مع عصابة الأجانب المكونة من 21 متهماً (3 مصريين و18 أجنبياً بينهم سيدات)، عقب القبض عليهم لارتكاب جرائم جلب المخدرات والاتجار بها، وبحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات وطائرة درون.

وأخطر المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، سفارات 7 دول، تتبع لها المتهمون الأجانب، لحضور التحقيقات معهم.

وأوضحت التحقيقات، التي استمرت على مدار 18 ساعة، أن التشكيل العصابي يضم 21 متهماً، منهم 3 مصريين فقط، بينما يحمل الباقون جنسيات 7 دول عربية وأفريقية، بينهم عدد من السيدات. وكشفت التحقيقات أن معلومات وردت إلى ضباط مكافحة المخدرات ومباحث الجيزة حول نشاط العصابة في جلب المخدرات والاتجار بها، ما استدعى استصدار إذن من النيابة لضبطهم بعد مراقبة دقيقة لأعضاء التشكيل.

وبمجرد صدور الأذن، نفذت مأموريات مسلحة متزامنة من ضباط مكافحة المخدرات في منطقتي الدقي والعجوزة، وأسفرت عن القبض على المتهمين.

كما تبين أن نشاط العصابة لم يقتصر على جلب المخدرات والاتجار بها، بل تضم عددًا من السيدات اللاتي كن يمارسن الدعارة بتسهيل من باقي المتهمين لجمع أكبر قدر من الأرباح.

وحرزت النيابة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين، والتي تضمنت 3 كيلوجرامات من الكوكايين، وكميات ضخمة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى طائرة درون.

وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، باتهامات جلب المخدرات والاتجار بها والدعارة.

