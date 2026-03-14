دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل وحزب الله إلى التهدئة ووقف القتال في لبنان مع تصاعد الصراع بين الطرفين.

خلال زيارة أجراها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وجه جوتيريش نداء إلى كلا الجانبين قائلا: "أوقفوا القتال. أوقفوا القصف. لا يوجد حل عسكري".

تفاصيل مبادرة وقف القتال في لبنان

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي: "أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة لحزب الله على أهداف في شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل. وأعقب ذلك عمليات قصف إسرائيلية مدمرة وإشعارات إخلاء شاملة، مما جعل أجزاء كبيرة من لبنان غير صالحة للسكن".

وأثارت إسرائيل احتمال شن عملية برية واسعة النطاق في الأراضي اللبنانية، وسط نزوح جماعي للمواطنين اللبنانيين.

وفي هذا السياق، شدد جوتيريش على أن الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب بل أجبر عليها.

جهود ماكرون لدعم وقف القتال في لبنان

وينضم الأمين العام للأمم المتحدة إلى قادة العالم الآخرين الذين يدعون إلى السلام، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حث إسرائيل في وقت سابق من اليوم على إجراء محادثات مباشرة مع الجانب اللبناني.

ودعا ماكرون، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن أي هجوم واسع النطاق ووقف ضرباته المكثفة، كما وجه دعوة صريحة إلى حزب الله لوقف تصعيده "المتهور" على الفور، في مسعى دولي متزايد لتحقيق وقف القتال في لبنان وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية والعسكرية.