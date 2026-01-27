محامٍ: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد "ممرضة فيديو الجثة" حتى لو كان تمثيلًا
كتب : أحمد عادل
02:35 م 27/01/2026
كتب- أحمد عادل:
أثار مقطع فيديو لفتاة ترتدي زيًا طبيًا يشبه ملابس التمريض، حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها داخل مشرحة أحد المستشفيات وبجوارها جثمان متوفى.
وظهر الفيديو الذي لا يتجاوز 20 ثانية، حيث تمزح الفتاة وتتحدث إلى الجثمان قائلة: "يبقى سلم على طنط يا قلبي لما تروحلها"، ما أثار موجة من الانتقادات والغضب بين المتابعين.
من جانبه، أعلن المحامي أشرف فرحات عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفتاة الظاهرة في الفيديو، لارتكابها أفعالًا يعاقب عليها القانون.
وقال فرحات في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن الفتاة تواجه عدة اتهامات، سواء كانت ممرضة حقيقية أو ممثلة، من بينها إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهاك حرمة الموتى، وإهانة مهنة التمريض.
وتابع فرحات أن الفتاة، حتى وإن كانت تمزح، لم تراعي حرمة الموتى ونشرت الفيديو بهدف تحقيق نسبة مشاهدة عالية.
وفي المقابل، تبين أن مقطع الفيديو مأخوذ من كواليس مشهد تمثيلي لأحد مسلسلات رمضان 2026، وأن الفتاة مشاركة في العمل كـ"كومبارس".
كما اتضح أن الفتاة صانعة محتوى، وأنها نشرت الفيديو على حسابها للترويج للمسلسل، ولا تمت بصلة لمهنة التمريض.