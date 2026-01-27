كتب- صابر المحلاوي:

باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول، تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابي مكوّن من 21 متهمًا، بينهم 3 مصريين و18 أجنبيًا من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة، من بينهم سيدات، لاتهامهم بجلب والاتجار في المواد المخدرة وممارسة الدعارة.

وتولى فريق من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، ونيابتي الدقي والعجوزة، برئاسة المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، التحقيق مع المتهمين للوقوف على ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم.

وكشفت التحقيقات، التي استمرت نحو 18 ساعة متواصلة، أن معلومات وردت إلى أجهزة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة حول نشاط التشكيل العصابي في جلب وترويج المواد المخدرة، وبناءً عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة عقب مراقبة دقيقة لتحركات المتهمين.

وعقب صدور الإذن، نُفذت مأموريات أمنية متزامنة أسفرت عن ضبط جميع أفراد التشكيل داخل نطاقي الدقي والعجوزة.

وحرزت النيابة المضبوطات التي عُثر عليها بحوزة المتهمين، والتي شملت 3 كيلو جرامات من مخدر الكوكايين، وكميات كبيرة من مخدرات الحشيش والآيس والهيدرو، إضافة إلى أقراص مخدرة وطائرة "درون".

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بجلب والاتجار في المواد المخدرة وممارسة الدعارة.

