زوجة تقاضي زوجها أمام محكمة الأسرة: "باع خروف ابنتنا"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "نرمين.س"، 31 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج استمر قرابة أربع سنوات، مبررة طلبها باستحالة العشرة واستمرار الخلافات الزوجية، على خلفية اتهام الزوج بالاستيلاء على خروف العقيقة، الذي كان هدية من والدها لابنتهما، وبيعه دون علم الأسرة، ما تسبب في أزمة أسرية حادة أفقدتها الثقة في زوجها.

وقالت "نرمين" في دعواها إنها تزوجت من "محمد.ص"، 36 عامًا، بعد فترة خطوبة تقليدية، على أمل تكوين أسرة مستقرة، إلا أن الخلافات بدأت تظهر منذ العام الأول للزواج بسبب سوء تصرفات الزوج وعدم تحمله للمسؤولية، وأضافت أن الأمور ظلت تحت السيطرة لفترة، إلى أن وقعت واقعة سرقة خروف العقيقة، التي شكّلت نقطة تحول في حياتهما الزوجية.

وأوضحت الزوجة أنها اتفقت مع أسرتها على إقامة عقيقة لابنتهما، وقام والدها بشراء خروف، لكنها فوجئت باختفائه قبل موعد الذبح، مشيرة إلى أن الزوج اعترف لاحقًا بقيامه ببيعه والاستيلاء على ثمنه دون إبلاغها أو الرجوع إليها، مؤكدة أن هذا التصرف تسبب لها في إحراج شديد أمام أسرتها، وأثار حالة من الغضب والاستياء داخل العائلة.

وأضافت "نرمين" أن الواقعة لم تكن مجرد خلاف عابر، بل كشفت لها عن سلوكيات مقلقة من جانب الزوج، تمثلت في الاستهانة بالمناسبات الدينية والأسرية، وعدم مراعاة مشاعر زوجته وأهلها، وأشارت إلى أن محاولاتها لفهم أسباب تصرفه قوبلت بالتجاهل، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما بشكل مستمر.

وأكدت الزوجة أن تدخل الأهل لإصلاح الوضع لم يسفر عن أي نتيجة، بل زادت حدة الخلافات، خاصة بعد تمسك الزوج بموقفه ورفضه الاعتذار أو إعادة قيمة العقيقة، مضيفة أنها شعرت بفقدان الثقة والاحترام، وهو ما جعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا بالغ الصعوبة.

وتابعت "نرمين" في دعواها أنها تعرضت لضغوط نفسية كبيرة بعد الواقعة، خاصة في ظل مسؤولياتها تجاه طفلتها، مؤكدة أنها لم تعد تشعر بالأمان أو الاستقرار داخل بيت الزوجية، وتخشى على مستقبل ابنتها في بيئة يسودها التوتر وسوء القدوة.

وأشارت الزوجة إلى أنها لجأت إلى محكمة الأسرة بعد استنفاد جميع محاولات الصلح، وطلبت الخلع مقابل رد مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، إقرارًا منها ببغض الحياة الزوجية وخشيتها ألّا تقيم حدود الله حال استمرار العلاقة.

وحملت الدعوى رقم 931 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.