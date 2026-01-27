اليوم.. الحكم على 7 متهمين في قضية خلية تهريب العملة

كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، حكمها على 7 متهمين، لاتهامهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة".

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من يناير 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون من الأول وحتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بتوليهم قيادة داخل جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية.

ووجّهت النيابة للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، حيث جمع المتهم الأول أموالًا من النقد الأجنبي ووفّرها، ونقلها إلى المتهمين من الثالث وحتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وقاموا بإمداد أعضاء الجماعة بها مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.

كما وُجهت للمتهم الرابع، بصفته كبير مضيفي طيران، تهمة تقاضي أموال على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، مقابل تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.