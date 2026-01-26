"سرقت تحويشة عمري".. "نجم المشاوي" يتهم زوجته في محضر رسمي

بلاغ واحد كان كافيًا ليشعل الجدل، وضع صاحب مطعم شهير في مواجهة قانونية مع أقرب الناس إليه زوجته. دولارات، ذهب، وسبائك قيل إنها تبخرت في ظروف غامضة في واقعة أثارت علامات استفهام أكثر مما قدمت إجابات.

في محضر رسمي، أفاد مالك مطعم -تم افتتاحه قريبًا- بأن الخلافات بينه وبين زوجته تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يفاجأ باختفاء عملات أجنبية ومشغولات ذهبية من مسكنه، ما دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد وجه ضباطه بفحص البلاغ وسؤال طرفي الواقعة، تمهيدًا لعرض المحضر على جهات التحقيق المختصة للفصل في ملابساته وكشف حقيقة الاتهامات المتبادلة.