الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ560 مليون جنيه

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المواد المخدرة، لتنجح في إسقاط تشكيل عصابي شديد الخطورة قبل تنفيذ مخططه الإجرامي.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية جلب تشكيل عصابى شديد الخطورة كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب بالمخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، آيس ، كوكايين" – 175 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"– رشاش جرينوف – 4 بنادق آلية – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 560 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.