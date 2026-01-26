إعلان

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

03:41 م 26/01/2026

هدير عبد الرازق ومحمد أوتاكا

كتب- أحمد عادل:

عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، البلوجر هدير عبد الرازق والتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، في اتهامهما بنشر مقاطع مرئية خادشة للحياء عبر الإنترنت، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بثّا محتوى مُخلًا عبر الشبكة المعلوماتية، يتيح للجميع مشاهدته، ويتضمن إيحاءات مباشرة تهدف إلى الإغراء والإساءة للحياء العام، في تجاوز واضح للقيم والمبادئ الأسرية، ما دفع النيابة العامة لتوجيه الاتهام إليهما وإحالتهما للمحاكمة.

يُذكر أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية سبق أن أيدت حبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

