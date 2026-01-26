الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سيدة على أخرى بالقاهرة: المتهمة مضطربة نفسيًا
كتب : علاء عمران
02:40 م 26/01/2026
المتهمة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي بالضرب على سيدة أخرى بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ إيداعها بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.