سطو مسلح داخل توك توك.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة تاجر أجنبي في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد مركبة "توك توك" وبصحبته آخر بدفع شخص خارج المركبة والهروب.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إنه بالفحص تبين أن الواقعة حدثت حين كان تاجر يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم يستقل مركبة "توك توك" متوجهًا لأحد الأماكن، وفوجئ بقيام قائدي المركبة بإشهار سلاح أبيض وتهديده، والاستيلاء على هاتفه المحمول ودفعه خارج المركبة، مما أدى إلى إصابته بجرح في الرأس.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، مركبة التوك توك، والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما هو موضح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

