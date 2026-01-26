القبض على 6 متورطين بنشاط منافي للآداب داخل نادٍ صحي بالقاهرة

في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي، وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها 3 سيدات "لاثنتين منهن معلومات جنائية"، و3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

