إعلان

القبض على 6 متورطين بنشاط منافي للآداب داخل نادٍ صحي بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:08 م 26/01/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي، وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها 3 سيدات "لاثنتين منهن معلومات جنائية"، و3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قسم شرطة بولاق أبو العلا ضبط نادي صحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال 2026.. تعرف على أسعارها
أخبار السيارات

قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال 2026.. تعرف على أسعارها
وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال
زووم

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
زووم

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها
أخبار مصر

محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها
سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا
شئون عربية و دولية

سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات