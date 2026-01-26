إعلان

الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي و6 أطنان دقيق مخالفة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:20 م 26/01/2026

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الأسواق، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، نتيجة إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم لضبط مخالفات الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وأسفرت الحملات عن ضبط قضايا تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، تم خلالها ضبط ما يقرب من 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم خلال 24 ساعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

