لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 1218 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كتب : علاء عمران

11:29 ص 26/01/2026 تعديل في 11:29 ص

ارتداء الخوذة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1218 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية عدم ارتداء الخوذة الدراجات النارية

