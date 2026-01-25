إعلان

ادعاء اعتداء شرطي ينقلب على صاحبه في الدقهلية

كتب : مصراوي

07:50 م 25/01/2026

الشاكي

كشفت تحريات مباحث الدقهلية ملابسات مقطع فيديو متداول ادعى خلاله شخص باعتداء شرطي عليه وأسرته وإحداث إصابات بهم وتهديده بإلحاق الأذى به.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات حول جيرة أرض زراعية بين الشاكى وزوجته مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين و المشكو فى حقه "أحد أفراد الشرطة" ومحرر بشأنها عدة محاضر تم اتخاذ الإجراءات حيالها فى إطار الشرعية والقانون وما زالت قيد التحقيقات.

بسؤال الشاكى أقر بادعائه الكاذب نكاية فى فرد الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

