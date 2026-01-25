ضبط 13 شخصًا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 13 شخصًا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة.

فقد تم ضبط تشكيل عصابي مكوَّن من شخصين لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقات من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما ثلاجة مجهولة المصدر. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، وهو مالك مخزن خردة له معلومات جنائية.

كما تم ضبط 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة مجهولة المصدر. وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين.

وتم أيضًا ضبط 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم، مُحمَّل عليها كمية من حديد التسليح، ولودر قيادة أحدهم. واعترفوا بسرقة حديد التسليح من موقع الشركة محل عمل أحدهم، باستخدام السيارة واللودر المضبوطين.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بطاقات الائتمان والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية، وبحوزته مضبوطات أبرزها (5 كروت ائتمان لبنوك مختلفة – مبلغ مالي). وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن المضبوطات المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه.

وتم أيضًا ضبط شخص أثناء محاولته سرقة وحدة تكييف خارجية من أعلى سطح أحد المباني، بدائرة قسم شرطة الوايلي.

