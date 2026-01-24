إعلان

وزير الداخلية: إحباط محاولة جماعة إرهابية لإحياء جناحها المسلح بمساندة شعبية واعية

كتب : أحمد عادل

02:13 م 24/01/2026

وزير الداخلية

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت بمساندة شعبية واعية من إحباط محاولة الجماعة لإعادة إحياء جناحها المسلح. وأضاف أن الوزارة تواصل جهود التوعية بشأن مخططات إسقاط الدول عبر حروب الجيلين الرابع والخامس.

وأكد توفيق أن التاريخ يسطر اليوم بكل الفخر مواقف مصرية مجيدة رسخت دعائم جمهورية جديدة لم ولن تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي.

وقال خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ شهد مواقف تجلت فيها معاني التضحية والعمل الجاد، حينما اصطفت الأمة المصرية خلف قائدها، وتجاوزت بحكمته الأزمات، ورسخت دعائم جمهورية جديدة لم ولن تقبل المساس بسيادتها أو أمنها القومي.

وأعرب الوزير عن ترحيبه البالغ وحمله أسمى عبارات التقدير لتشريف الرئيس السيسي الاحتفال بهذه الذكرى، مؤكدًا أن معركة الإسماعيلية المجيدة جسدت فصلاً من النضال الوطني، تواصلت راوافده عبر السنين من أجل عزة الوطن وصون سيادته، وعكست بطولاتها مشاهد خالدة للترابط والتكاتف بين الشرطة والشعب في مواجهة العدوان.

وأضاف أن الاستراتيجية الأمنية المصرية، في ظل محيط أمني مضطرب وعالم تتصاعد فيه الأزمات، ارتكزت على رصد وتقييم المخاطر والتعامل الاستباقي معها عبر تخطيط علمي يواكب التطور المتسارع في أنماط الجريمة بمختلف أنواعها، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأخذ بزمام المبادرة لحفظ أمن المجتمع والحفاظ على مقدراته.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، الذي يقام كل عام في 25 يناير، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

