الاستئناف تلغي حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بسب محمود البنا

أحمد عادل

01:20 م 20/01/2026 تعديل في 01:22 م

أحمد حسام ميدو

كتب-أحمد عادل

قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم، بقبول استئناف أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق، على حكم حبسه شهرًا لاتهامه بسب وقذف الحكم محمود البنا، واكتفت مجددًا بتغريمه 20 ألف جنيه فقط.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس ميدو شهرًا بعد إدانته بسب وقذف الحكم محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما نشره خرج عن حدود النقد الرياضي وتحول إلى تشهير وإساءة، خاصة في ظل شهرته واتساع قاعدة متابعيه.

وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس شهرًا، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه لصالح الحكم.

وكان ميدو قد تقدم باستئناف على الحكم، فيما دفع محاميه بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الاستئناف.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمه الحكم محمود البنا للنيابة العامة، اتهم فيه ميدو بسبّه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز أدارها البنا تحكيميًا، بعدما نشر ميدو منشورات اتهم فيها الحكم بمجاملة الأهلي.


محكمة الاستئناف الاقتصادية محمود البنا الزمالك محكمة القاهرة الاقتصادية أحمد حسام ميدو

