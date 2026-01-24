وزير الداخلية: الجمهورية الجديدة لن تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن التاريخ يسطر اليوم بكل الفخر مواقف مصرية مجيدة رسخت دعائم جمهورية جديدة لم ولن تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي.

وقال توفيق، خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التاريخ يسطر مواقف مجيدة تجلت فيها معاني التضحية والعمل الجاد، حينما اصطفت الأمة المصرية خلف قائدها، وتجاوزت بحكمته الأزمات، ورسخت دعائم جمهورية جديدة لم ولن تقبل المساس بسيادتها أو أمنها القومي.

وأعرب الوزير عن ترحيبه البالغ وحمله أسمى عبارات التقدير لتشريف الرئيس السيسي الاحتفال بهذه الذكرى، مؤكدًا أن معركة الإسماعيلية المجيدة جسدت فصلاً من النضال الوطني، تواصلت راوافده عبر السنين من أجل عزة الوطن وصون سيادته، وعكست بطولاتها مشاهد خالدة للترابط والتكاتف بين الشرطة والشعب في مواجهة العدوان.

وأضاف توفيق أن الاستراتيجية الأمنية المصرية، في ظل محيط أمني مضطرب وعالم تتصاعد فيه الأزمات، ارتكزت على رصد وتقييم المخاطر والتعامل الاستباقي معها عبر تخطيط علمي يواكب التطور المتسارع في أنماط الجريمة بمختلف أنواعها، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأخذ بزمام المبادرة لحفظ أمن المجتمع والحفاظ على مقدراته.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، الذي يقام كل عام في 25 يناير، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

