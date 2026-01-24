إعلان

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه

كتب : أحمد عادل

10:21 ص 24/01/2026 تعديل في 10:42 ص

رمضان صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، إلى مقر محكمة الاستئناف قادمًا من محبسه، لحضور أولى جلسات نظر الطعن المقدم على حكم أول درجة الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، قد أصدرت حكمها بمعاقبة رمضان صبحي والمتهم الثاني، الذي أدى الامتحان بدلًا منه، بالحبس سنة مع الشغل، بينما قضت ببراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب، وحددت جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله لجنة الامتحان وأدائه الاختبار نيابة عن اللاعب.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت رمضان صبحي وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التزوير، وقررت في وقت سابق إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال باقي المتهمين في القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رمضان صبحي نادي بيراميدز محكمة جنايات الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
مصراوى TV

صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
زووم

رمضان 2026.. محمد رجب يروج لمسلسله الجديد "قطر صغنطوط"
برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين
أخبار مصر

برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين
حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد
مصراوي ستوري

حسين الشحات يوجه رسالة لـ إمام عاشور والأخير يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام