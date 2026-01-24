إعلان

اليوم السبت.. محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية داعش حلوان"

كتب : صابر المحلاوي

01:00 ص 24/01/2026

قفص الاتهام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 5 متهمين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش حلوان".

ويواجه المتهمون اتهامات تأسيس وتولي قيادة في جماعة إرهابية، وترويج لجريمة إرهابية، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف الدستور والقانون، وتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أدوات وكاتم صوت.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية تولوا قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن انضموا لتأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة 5 متهمين قضية خلية داعش حلوان مجمع محاكم بدر لانضمام لجماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له
أجنبي

بالفيديو..زوجة ترامب تطرح فيلمها الجديد"Melania" ورئيس أمريكا يروج له
أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز
مصراوي ستوري

أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز

12 صورة لزوجة مروان عطية من مدرجات الأهلي ويانج أفريكانز
مصراوي ستوري

12 صورة لزوجة مروان عطية من مدرجات الأهلي ويانج أفريكانز
"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
أخبار مصر

"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
أخبار مصر

الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟