في ليلة حبست أنفاس سكان شارع "طومان باي" العريق بالزيتون، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في محاصرة حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية ببرج شاهق الارتفاع، ومنعت كارثة محققة كانت تهدد مئات القاطنين بالعقار، في ملحمة إنقاذ استمرت لساعات.

بدأ الحادث ببلاغ عاجل ورد إلى غرفة النجدة عن تصاعد ألسنة اللهب من شقة بالطابق الخامس بعقار مكون من 15 طابقاً بشارع كمال المتفرع من شارع عثمان.

ونظراً لارتفاع المبنى وكثافة السكان، هرعت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث كانت النيران قد بدأت في التهام محتويات الشقة، وسط مخاوف من امتدادها للطوابق العليا عبر "لمنور والنوافذ.

أسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة (يحملون الجنسية اليمنية) بحالات اختناق شديدة نتيجة الدخان الكثيف الذي ملأ ردهات الدور الخامس وتم تقديم الرعاية الطبية الفورية للمصابين في مكان البلاغ.

بعد معركة شرسة مع النيران، أعلن رجال الإطفاء السيطرة الكاملة على الحريق ونفذوا مرحلة التبريد لضمان عدم تجدد النيران وباشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

اقرأ أيضًا:

قرار قضائي عاجل بشأن البلوجر "عمر فرج" وشقيقه لاتهامهما ببث محتوى خادش



سيدة تتهم طبيب عظام بالتحرش بها داخل عيادته بالدقي