مصرع عامل إثر سقوطه من مبنى تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية

كتب : محمد شعبان

11:56 ص 23/01/2026 تعديل في 12:07 م

جثة - أرشيفية

خيم الحزن على أحد المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، إثر وقوع حادث سقوط مأساوي من علو شاهق، بعدما سقط أحد الأشخاص من الطابق العاشر بمبنى تحت الإنشاء، ليفارق الحياة على الفور قبل محاولات إنقاذه.

على طريق حي الوزراء الاستراتيجي، وتحديداً في المنطقة الواقعة بعد "موقع النيل"، وقعت الفاجعة التي جمدت الدماء في عروق العمال. فبينما كانت عجلة العمل تدور، اختل توازن الضحية ليسقط من الطابق العاشر، حيث ارتطم بالأرض بقوة لم تمهله سوى ثوانٍ معدودة، ليتحول موقع البناء إلى مسرح جريمة مؤقت تحت وطأة الصدمة.

فور ورود البلاغ، هرعت قوات الأمن إلى الموقع. وبالمعاينة، عُثر على جثمان الضحية وسط بركة من الدماء، فيما قامت السلطات بفرض كردون أمني حول المبنى محل الواقعة لاستجواب شهود العيان من زملائه.

جثة العاصمة الجديدة سقوط من علو القاهرة

