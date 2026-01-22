إعلان

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و50 حالة تعاطي خلال 24 ساعة

كتب : محمود الشوربجي

12:27 م 22/01/2026

مخالفة مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وقد أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 117575 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1255 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

اقرأ أيضًا:

دهست طفلاً.. النيابة تحيل سيدة للجنح في أوسيم

إزاي تستخرج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة في دقائق؟

حبس رجل متهم بالتعدي على زوجته بالبراجيل شهرين وتعويضها 100 ألف جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية وزارة الداخلية حملات مرورية الانضباط المروري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
زووم

"نجونا بفضل الله".. شمس البارودي تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير
مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم لتصل إلى المركز 41 عالميًا عام 2024
جامعات ومعاهد

مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جودة التعليم لتصل إلى المركز 41 عالميًا عام 2024
"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن التعاقد مع رابع صفقاته الشتوية
رياضة محلية

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن التعاقد مع رابع صفقاته الشتوية
توجيه من وزير الإسكان بشأن عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن
أخبار العقارات

توجيه من وزير الإسكان بشأن عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن
ترامب: الوضع بشأن سد النهضة صعب لكنني سأحله
شئون عربية و دولية

ترامب: الوضع بشأن سد النهضة صعب لكنني سأحله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر