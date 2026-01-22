ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و50 حالة تعاطي خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وقد أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 117575 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1255 سائقًا، وتبين إيجابية 50 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

