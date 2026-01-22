القبض على رجل أعمال سوري هارب من 4 أحكام بمطار القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، في القبض على رجال أعمال سوري صادر ضده أحكام قضائية.

وردت معلومات إلى رجال البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي تفيد اعتزام " أ. ا" رجل أعمال سوري صادر ضده أحكام قضائية بالسفر إلى تركيا.

وأثناء إنهاء إجراءات سفره تمكن رجال الأمن من القبض عليه وتبين أنه صادر ضده قرار منع من السفر بعد الحكم عليه في 4 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.