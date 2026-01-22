إعلان

القبض على رجل أعمال سوري هارب من 4 أحكام بمطار القاهرة

كتب : محمد الصاوي

11:26 ص 22/01/2026

اللواء-عبد-الناصر-موافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، في القبض على رجال أعمال سوري صادر ضده أحكام قضائية.

وردت معلومات إلى رجال البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي تفيد اعتزام " أ. ا" رجل أعمال سوري صادر ضده أحكام قضائية بالسفر إلى تركيا.

وأثناء إنهاء إجراءات سفره تمكن رجال الأمن من القبض عليه وتبين أنه صادر ضده قرار منع من السفر بعد الحكم عليه في 4 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

دهست طفلاً.. النيابة تحيل سيدة للجنح في أوسيم

إزاي تستخرج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة في دقائق؟

حبس رجل متهم بالتعدي على زوجته بالبراجيل شهرين وتعويضها 100 ألف جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة رجال أعمال سوري أحكام قضائية منع من السفر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عقوبات فادحة وننتظر السنغال".. حفيظ الدراجي يفتح النار على كاف بسبب الجزائر
رياضة عربية وعالمية

"عقوبات فادحة وننتظر السنغال".. حفيظ الدراجي يفتح النار على كاف بسبب الجزائر
ياسمين عبدالعزيز تتصدر قوائم البحث "جوجل".. تعرف على السبب
زووم

ياسمين عبدالعزيز تتصدر قوائم البحث "جوجل".. تعرف على السبب
هل تشكل العاصفة هاري أي تهديد لمصر؟.. الأرصاد تُجيب
أخبار مصر

هل تشكل العاصفة هاري أي تهديد لمصر؟.. الأرصاد تُجيب
لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات
شئون عربية و دولية

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر