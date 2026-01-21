كتب - رمضان يونس:

طعنة واحدة بسكين تَلم، كانت كافية أن تشفي غليل "هبة" وتنهي آمال "عريس المرج" أحمد مجدي. جراء مناكفة بينهما قبل ذهابه لفرح صديقه. زيجة تعيسة أنتهت بغدر وانتقام قبل أن تبدأ. بين "أحمد" ومحبوبته دون أن تكمل عامها الأول.

نفذت "هبة" مرادها في لحظة صمت، داخل المطبخ وقفت على جثة زوجها الغارقة في الدماء، لا تصدق ما جرى. لا تبالي بما فعلته بمن اختارته شريكا للعمر، فقط تحاول معالم الجريمة بكلام واهي "جايلي مضروب من بره"، لكن أمام المباحث أقرت بالحقيقة المُرة دون أي ندم. "ضربت بسكين وأنا بحضر الأكل عشان ضربني وشتمني بأهلى".

"مصراوي" حصل على نص تحقيقات النيابة العامة المجراة مع الزوجة المتهمة والتي كشفت عن تفاصيل صادمة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بقتل المجني عليه "أحمد مجدي" عمدا بغير سبق الإصرار والترصد بأن قمتي بالتعدي عليه بالضرب وكلتِ إليه ضربة نفذت في صدره من الجهة اليمنى بسلاح أبيض "سكين"؟

ج: خبطته خبطه غصب عنى وهو بيضربني.

س: ما هو منسوب إليك من أنكِ متهمة بإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير ترخيص وفي حو المبين بالتحقيقات ؟

ج: هي كانت سكينة المطبخ وأنا كنت بقطع بيها الخيار.

س: ما هي تفصیلات ما حدث إذا وما هى ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟

ج: كنت قاعدة في البيت وبعدين أحمد جوزى رجع من الشغل وقالي فين الأكل اللي حضرتيه لقيته قام فضل يزعق فيا ويشتمنى أنا وأهلى وبعدين أنا اضايقت وقولتله متشتمنيش بأهلى علشان ما اشتمش أهلك أنا كمان لقيته قام جه عليا المطبخ وأنا بجهز الأكل لقيته قام مد إيده عليا وزقنى وبعدين أنا كمان فضلت ازعق وابعد إيده عني وفضلنا نعافر انا وهو وكنت بدافع عن نفسي وهو مسك ايدي ولفها ورا طهري وكانت ايدي فيها السكينة لأني كنت بقطع الخيار بيها وبعدين وهو بيرجع لورا لقيته وقع على الأرض ولقيت في دم على السكينة فريمتها بسرعة في الحوض وأنا افتكرت أنه اتعور منها بالغلط وجيت قومت لقيته بينزل دم وكنت خايفة ومش عارفة أعمل إيه وبسرعة نديت على شيماء اخته وقولتلها الحقيني بسرعة وهي طلعتلى على طول وكان أحمد واقع على الأرض وبعد كده شيلناه وطلعنا بيه على السلم وكان هو مات ساعتها وهو ده اللى حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل يوم 30 ديسمبر 2025 الساعة 8.30 مساءً بعزبة ميخائيل مؤسسة الزكاة المرج

س: ما هي بادرة لقائك بالمجني عليه آنذاك؟

ج هو رجع ليا البيت بعد ما خلص شغل على التوكتوك.

س: وما هي الحالة التي كان عليها سالف الذكر ؟

ج: هو كان راجع من الشغل زى اى راجل بييجي من الشغل بيكون مش في أحسن حال و تعبان شوية

س: هل دار بينك وبين المتوفى ثمة حوار ؟

ج: أيوه

س: وما هو مضمون ذلك الحوار؟

ج: هو سألني على الأكل وقولتله بجهزه ليك لقيته اتضايق وفضل يزعق ويشتم وشتمني بأهلي وأنا قولتله متشتمنيش بأهلي عشان ما أغلطش في أهلك.

س: وما هو سبب قيام المتوفى إلى رحمة مولاه تعالى بالتعدي عليكي ؟

ج: بسبب أنه لما روح البيت ما لقاش الأكل جاهز بسبب انى كنت تعبانه بسبب الحمل.

س:ما هي كيفية قيام المتوفى بالتعدي عليكي آنذاك؟

ج: فضل يشتمنى بأهلي وأنا رديت عليه وقولتله ما تغلطش في أهلي عشان كمان مغلطش في أهلك لقيته قام اتعصب وجه عليا المطبخ وفضل يشتم فيا ومسك ايدي اليمين اللي فيها السكينة ولفها وقعد يضربني في ظهري.

امج عن ذلك التعدي حدوث ثمة إصابات بكي؟

س:كم عدد الضربات التي كالها لكى المجنى عليه تحديداً قبل وفاته ؟

ج: ضربني بأیده أربع خبطات على ظهري ومسك ايدي ولوحها.

س: ما قولك فيما قررته لنا سلفاً من أن سبب نشوب تلك المشادة الكلامية فيما بينك وبين المتوفى أنكٍ لم تقومي بتحضير الطعام وكان ذلك مخالفا لما قررته لنا الآن من أن الواقعة أثناء تواجدك بالمطبخ محل الواقعة وكان ذلك حال قيامك بالتواجد داخل المطبخ ممسكة بيدك بالسلاح الأبيض المستخدم في إحداث إصابة المجنى عليه ؟

ج: كنت بعمل سلطة وبقطع الخيار وكنت هعمل اي أکل و خلاص.

س:ما هي الحالة التي كنتِ عليها آنذاك ؟

ج: كنت في المطبخ ماسكة السكينة ويقطع الخيار بيها.

س: ما هو التصرف الذى بدر من المتوفى آنذاك؟

ج:لقيته جه عليا وفضل يزقني من كتفي وماسك ايدي اللي كنت ماسكة بيها السكينة ولفها ورا ضهري لأنى كنت بقطع الخيار بيها وبعدين وهو بيرجع لورا لقيته وقع على الأرض ولقيت في دم على السكينة فريمتها بسرعة في الحوض و أنا افتكرت إنه تعور منها بالغلط وجيت اقومه لقيته بينزل دم و أنا خوفت عليه.

س: وما هو سبب إصابة المتوفى إلى رحمة مولاه بذلك السكين آنذاك؟

ج: هو لف أيدي اللي كنت ماسكة بيها السكينة لأني كنت بقطع الخيار بيها وبعدين وهو بيرجع لقيته وقع على الأرض ولقيت في دم على السكينة فريمتها بسرعه وهو كان بينزل دم.

س وما التصرف الذى بدر منك آنذاك ؟

ج: خوفت و ما كنتش عارفه أعمل ايه لقيت نفسي بفتح الباب وبنده على شيماء اخته و اخدناه وطلعنا بيه على المستشفى.

س من كان برفقتك آنذاك ؟

ج كان معايا اخته شيماء.

س: وما هو عدد الضربات التي كالها المتوفى إلى رحمة مولاه بذات السكين؟

ج: معرفش بس هي أكيد كانت واحدة لما لف أيدي بالسكينة اللى كنت بقطع بيها الخيار.

س: وأين استقرت تلك الضربة ؟

ج: معرفش غير لما شفت دم نازل من صدره.

س: وما هو وصف ذلك السلاح الأبيض الذي كنتٍ ممسكة به آنذاك ؟

ج: هي سكينة المطبخ بتاعتي عبارة عن سكينة مطبخ صغيرة الحجم ذات مقبض بلاستيكي زهري واللي أنا كنت بقطع بيها الخيار.

س: ما قولك فيما ثبت بمناظرة جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه تعالى تبين وجود إصابة 20 س بالرأس؟

ج: أنا معرفش الإصابة في جتله منين.

س ومات ما تعليلك لوجود إصابات في فروة الرأس بالمجني عليه؟

ج: هو ممكن يكون لما وقع على الأرض تكون رأسه اتخبطت واتعورت.

س: وهل من ثمة خلافات سابقة فيما بينك وبين المتوفى إلى رحمة مولاه؟

ج: كانت ساعة شيطان والتي حصل دار

ج: لا خالص احنا بنحب بعض ومتجوزين على حب بس هي كانت ساعة شيطان واللي حصل ده كان من غير قصد مني وأنا حامل.

وقال حسام لطفي دفاع أسرة "عريس المرج" إنه سيطالب بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمة لما ارتكبته من جُرم بحق الزوج، منضمًا للنيابة العامة في طلباتها، موضحًا أنه سيطالب تعويض مدنى مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لما لاحق أسرة المجني عليه من أضرار مادية ومعنوية.

وذكر الدفاع في تصريحات خاصة لمصراوي، أن التقرير الطبي أكد أن الزوج تلقي طعنة نافذة في الصدر أحدثت قطع بالعضلات والأوعية الدموية ما أحدثت نزيف دموى إصابي وصدمة نزفية غير مرتجعة. موضحًا أن الزوجة كالت للزوج طعنة بفروة الرأس أحدثت إصابة قطعية.