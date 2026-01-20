إعلان

خلية داعش الطالبية أمام القضاء.. تفاصيل محاكمة 5 متهمين

كتب : مصراوي

10:17 ص 20/01/2026

المستشار محمد السعيد الشربيني

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 21498 لسنة 2024 جنايات الطالبية، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش الطالبية".

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين خلال الفترة من عام 2015 وحتى 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث، القياديين بتنظيم داعش، كما أسس وقاد جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تحت مسمى "جماعة الجيش الحر".

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث، وهما مصريان، التحقا بتنظيم داعش الإرهابي الذي يتخذ من الإرهاب والأساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضه في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

كما وُجهت للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، فيما أُسند للمتهمين الرابع والخامس تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

