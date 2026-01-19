إعلان

الداخلية تضبط 12 طن دقيق و4 ملايين جنيه عملات أجنبية في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:49 ص 19/01/2026

ضبط عملات أجنبية ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 12 طن دقيق أبيض في قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة نفسها، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط عملات أجنبية وزارة الداخلية تجارة العملة

