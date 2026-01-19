الداخلية تضبط 12 طن دقيق و4 ملايين جنيه عملات أجنبية في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، وأسفرت جهودهم خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 12 طن دقيق أبيض في قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة نفسها، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اقرأ أيضا:

"حبر في الشاي وحجر في الرأس".. "غادة" تروي تفاصيل قتل والدتها بمساعدة عشيقها (نص تحقيقات)

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي