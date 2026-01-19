لم يكن "الشارع الجديد" بمنطقة بئر أم سلطان في البساتين يعلم أن هدوءه المعتاد سيتبخر في لحظة، ليتحول ضجيج الباعة والمارة إلى صرخات استغاثة تخترق عنان السماء.

في مشهد مأساوي، تحول مطعم يضج بالحياة إلى كتلة من اللهب، مخلفاً وراءه قصة حزينة بطلها شاب في مقتبل العمر، وآخر يصارع الموت خلف قضبان الألم.

كانت الساعة تشير إلى ذروة النشاط اليومي، وبجوار "ألبان مكرم" وقعت الكارثة. غفلة لم تستغرق ثوانٍ، انتهت بانفجار مدوٍ لأسطوانة غاز داخل أحد المطاعم.

دوى الصوت في أرجاء البساتين كزلزال، وتبعه تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف التي غطت الشمس، بينما كانت ألسنة اللهب تتراقص بجنون، تلتهم الجدران والمعدات، وتطارد كل من تواجد في المكان.

وسط هذا الجحيم، كان القدر يخبئ نهاية مؤلمة للشاب "عبد الرحمن" المصري الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وجد نفسه فجأة في قلب النيران.

لم تمنحه الأقدار فرصة للنجاة، ليرحل في صمت وسط الرماد، تاركاً وراءه صدمة هزت أركان المنطقة، وحزناً غائراً في قلوب أسرته التي كانت تنتظر عودته محملاً بآمال الشباب، ليعود جثة هامدة غيبها "انفجار الغدر".

المأساة لم تكتفِ بضحية واحدة، بل طالت الشاب اللبناني "خالد جمال الأسمر"، ذو الـ 21 عاما. خالد وجد نفسه يصارع نيرانا من الدرجة الأولى التهمت 55% من جسده.

حروق مروعة طالت الوجه والصدر والذراعين ليُنقل على وجه السرعة إلى مستشفى قصر العيني، حيث يرقد في العناية المركزة، يصارع الآلام في رحلة علاج مضنية.