قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين

رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة من 7 متهمين في قضية "خطف ابن وزير الصحة الأسبق"، وأيدت أحكام الجنايات الصادر بحق المتهمين ما بين 7 سنوات و5 سنوات، ليصبح حكمًا نهائيًا بات غير قابل الطعن فيه. وفق ما أكده محمد على عيسى دفاع أحد المتهمين في تصريح خاص لمصراوي.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة في جلسة 29 يونيو الماضي 2024؛ برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، 7 متهمين بأحكام مُشددة تراوحت ما بين 7 سنوات و5 سنوات، فيما برأت 3 متهمين آخرين عما نسب إليهم من اتهام.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 11917 سنة 2023 جنايات أول 6 أكتوبر والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر، أن المتهمين"م. ح." 34 عامًا، مدرب كمال أجسام، وزوجته "م س." 39 عامًا ربة منزل، "ع. ح." 28 عامًا، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "ع. ج." 33 عامًا، حاصل على دبلوم فندقي، "س. ح." 50 عامًا، سائق أجرة، "م. ع." 29 عامًا حارس، "م. م." 31 عامًا، "ز. ع." 52 عامًا ربة منزل، "م. س." 34 عامًا، نقاش، "ه. ع".

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين في 17 سبتمبر من العام الماضي، بدوائر أول أكتوبر، و أوسيم، و ثان طنطا، خطفوا بالتحايل والإكراه المجني عليه "ع.ح"، إذ أنه على إثر علاقة صداقة بين الأخير بالمتهم الأول وتيقن المتهم أن صديقه ميسور الحال، حيث أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا واتفقوا على خطف المجني عليه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين وضعوا مخططًا مُحكمًا بإعداد من المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساترًا لهم، حيث اصطحب المتهم الأول المجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما إن أدركوه قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخرى مهددين إياه بواسطة سلاح أبيض لإحدى الوحدات السكنية المملوكة للمتهم بشارع المزرعة في منطقة بشتيل في الجيزة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين نقلوا المجني عليه إلى وحدة سكنية أخرى محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية في قسم ثان طنطا، إذ تمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين ذويه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين احتجزوا المجني عليه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا على مراقبته وحبسه ومنعوه من مبارحة تلك الوحدة السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة.