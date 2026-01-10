كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر ونجله بتصنيع مُحدِث صوت يعمل بواسطة أسطوانة غاز وماسورة حديدية، لطرد الطيور من الحقول بمحافظة المنوفية، ما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما (أحد الأشخاص، صاحب ورشة لحام معادن، وبرفقته نجله البالغ من العمر 11 عامًا)، ومقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن ذلك جاء في إطار محاولته تصنيع الجهاز وبيعه للمزارعين بهدف إبعاد الطيور عن الحقول للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

