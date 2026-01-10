إعلان

الداخلية تضبط صاحب ورشة ونجله لتصنيع جهاز صوتي خطير لطرد الطيور من الحقول

كتب : علاء عمران

04:47 م 10/01/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر ونجله بتصنيع مُحدِث صوت يعمل بواسطة أسطوانة غاز وماسورة حديدية، لطرد الطيور من الحقول بمحافظة المنوفية، ما يعرض حياته والمواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، وهما (أحد الأشخاص، صاحب ورشة لحام معادن، وبرفقته نجله البالغ من العمر 11 عامًا)، ومقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن ذلك جاء في إطار محاولته تصنيع الجهاز وبيعه للمزارعين بهدف إبعاد الطيور عن الحقول للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: هذه الانتخابات لم تكن الأطول فقط بل الأكثر زخماً ومتابعة

"الوطنية للانتخابات": العالم شاهد المصريين يمارسون الرقابة الشعبية والقضائية بتحضر

بلغت 32.41%.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نسبة المشاركة في انتخابات النواب 2025

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ27 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أسطوانة غاز محافظة المنوفية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ27 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات
حوادث وقضايا

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ27 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات
خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"
حوادث وقضايا

خلاف على"تندة غسيل".. قرار من الجنايات في جريمة "العشرين"

الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
شئون عربية و دولية

الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
ماذا يحدث عند تناول الحديد مع فيتامين سي؟
نصائح طبية

ماذا يحدث عند تناول الحديد مع فيتامين سي؟
"هذه فرصتك الأخيرة".. آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد على هواتفهم
شئون عربية و دولية

"هذه فرصتك الأخيرة".. آلاف الإسرائيليين يتلقون رسائل تهديد على هواتفهم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"انهيار النجمة وحضور زوجة رئيس لبنان".. 17 صورة من جنازة هلي ابن فيروز
الاقتصاد أولًا.. كيف قادت الأزمة المعيشية الشارع الإيراني إلى المواجهة؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار