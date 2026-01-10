إعلان

خلافات مالية وراء البلاغ.. الداخلية تكشف حقيقة بلطجة وترويج مخدرات بالمنزلة

كتب : علاء عمران

04:03 م 10/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة، والتعدي بالضرب على أنجال أشقائه باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابتهم، فضلًا عن الادعاء بتقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية عن ضبطهما.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من نجل شقيقة الشاكي (عامل، مصاب بجرح قطعي بالرأس، مقيم بدائرة القسم)، أفاد بتضرره من قيام المشكو في حقهما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها باستخدام أسلحة بيضاء، بسبب خلافات مالية بينهم.

وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما (عنصرين جنائيين، مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، واتهمَا نجل شقيقة الشاكي بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابتهما بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال الأخير، اعترف بتعديه عليهما وتخلصه من السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين في حينه.

كما تبين عدم صحة ما ورد بشأن قيام المشكو في حقهما بترويج المواد المخدرة أو تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطهما، وبمواجهة الشاكي (عامل، له معلومات جنائية، تم ضبطه)، أقر بادعائه الكاذب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية سلاح أبيض محافظة الدقهلية قسم شرطة المنزلة

عباس شراقي يتوقع زلازل شديدة بمنقطة سد النهضة بعد عامين من الآن.. ما السبب؟
مصراوى TV

عباس شراقي يتوقع زلازل شديدة بمنقطة سد النهضة بعد عامين من الآن.. ما السبب؟
بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
أخبار المحافظات

بأسعار مخفضة.. وزير التموين ومحافظ المنيا يفتتحان سوق اليوم الواحد (فيديو
وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
أخبار المحافظات

وزير المالية خلال زيارته للإسكندرية: موازنة 2026 تحمل أخبارًا جيدة واقتصادنا
بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين
حوادث وقضايا

بـ 100 مليون جنيه.. الداخلية تضرب عصابة مخدرات بالسويس وتضبط طن ونصف هيروين
قط وببغاء ودولفين.. تعرف على أحدث توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

قط وببغاء ودولفين.. تعرف على أحدث توقعات نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار

فيديو- إجراءات حجز شقق الإسكان عبر منصة مصر العقارية اعتبارًا من 11 يناير
"مقاومة للحرارة".. ما المادة السامة في حليب أطفال نستله المسحوب من الأسواق؟
بالترددات.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار