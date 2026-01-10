كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة، والتعدي بالضرب على أنجال أشقائه باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابتهم، فضلًا عن الادعاء بتقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية عن ضبطهما.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة المنزلة من نجل شقيقة الشاكي (عامل، مصاب بجرح قطعي بالرأس، مقيم بدائرة القسم)، أفاد بتضرره من قيام المشكو في حقهما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها باستخدام أسلحة بيضاء، بسبب خلافات مالية بينهم.

وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما (عنصرين جنائيين، مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزتهما السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، واتهمَا نجل شقيقة الشاكي بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابتهما بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال الأخير، اعترف بتعديه عليهما وتخلصه من السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين في حينه.

كما تبين عدم صحة ما ورد بشأن قيام المشكو في حقهما بترويج المواد المخدرة أو تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطهما، وبمواجهة الشاكي (عامل، له معلومات جنائية، تم ضبطه)، أقر بادعائه الكاذب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.

