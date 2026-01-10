الداخلية توضح حقيقة مشادة سائق نقل وفرد شرطة بالقليوبية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشادة كلامية بين أحد سائقي سيارات النقل الثقيل وفرد شرطة بإحدى الطرق بالقليوبية، وادعى السائق أن الأخير حاول سحب لوحات السيارة وإتلافها لرفضه منحه مبالغ مالية دون وجه حق.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنه بتاريخ 1/ الجاري، أثناء تواجد فرد الشرطة "الظاهر بمقطع الفيديو" ضمن قوة أمنية لملاحظة الحالة المرورية بالطريق الدائري بنطاق مركز شرطة قليوب بالقليوبية، لاحظت القوة توقف بعض سيارات النقل قبل مكان تواجدها بمسافة (150 متر) خشية تعرضها للمساءلة القانونية لقيامهم بالسير وقت الحظر بالمخالفة للقانون، فتوجه إليهم فرد الشرطة المشار إليه لإصطحابهم لمقر القوة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فرفض قائد السيارة "الظاهر بمقطع الفيديو" تسليمه تراخيص السيارة، فحرر له فرد الشرطة مخالفة دون تجاوز، وأصطحب باقي السائقين المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج بأسيوط). وبمواجهته أيد ما سبق، وقرر أن فرد الشرطة لم يطلب منه أي مبالغ مالية، وأضاف أن القائم على تصوير ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (تابع لسيارة نقل أخرى - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) "تم ضبطه"، وبمواجهته أيد ما سبق، وعلل إدعاءه الكاذب بأنه كان يقصد عرقلة الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي السيارات المخالفة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها والقائم على نشر المقطع المشار إليه لإدعائه الكاذب.

