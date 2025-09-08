سقوط بلوجر جديدة في قبضة مباحث الآداب

القاهرة - مصراوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صانعة محتوى تعرف بـ"بسكوتة" لنشرها فيديو وصور خادشة للحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو وصور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة "لها معلومات جنائية" بمركز إطسا بالفيوم وبحوزتها هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.