سائق توك توك عكس الاتجاه يعتدي على شاب بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

لقطة عابرة تحولت إلى مشهد صادم هز السوشيال ميديا، مقطع فيديو متداول أظهر قائد "توك توك" يسير عكس الاتجاه في شوارع الإسكندرية، قبل أن ينقلب المشهد إلى اعتداء بالضرب على الشاب الذي حاول توثيق المخالفة.

تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة لفحص الواقعة، وتبين عدم ورود بلاغات رسمية في البداية، لكن بعد تحديد هوية مصوّر الفيديو وسؤاله، أكد أنه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة محرم بك فوجئ بـ"التوك توك" المخالف، وعندما عاتبه على تصرفه، انهال عليه السائق ضربًا بيديه، ما أسفر عن إصابته بسحجات متفرقة.

لم تمر ساعات حتى تمكنت الشرطة من ضبط المركبة وقائدها، الذي تبيّن أنه سائق له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى "اختصار الطريق" وتم التحفظ على "التوك توك" واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق.