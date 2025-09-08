خيانة داخل البيت.. تفاصيل سرقة فيلا الإعلامية فريدة الزمر بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

ليلة هادئة تحولت إلى كابوس داخل فيلا الإعلامية فريدة الزمر بعدما فوجئت الأسرة باختفاء مقتنيات ثمينة من داخل المنزل بمنطقة كرداسة.

ما بدا في البداية مجرد سرقة عابرة، سرعان ما كشف عن تفاصيل صادمة؛ إذ أظهرت التحريات أنّ من يقف وراء الجريمة ليس غريبًا، بل أقرب الناس إلى البيت: الخادمة وزوجها.

المسروقات لم تكن مجرد أموال، بل تضمنت أنتيكات نادرة، مرايا وأدوات فضية، مبخرة، طبقًا من الفضة، وعلب تقديم فاخرة للشوكولاتة، ما جعل الجريمة محملة بقدر كبير من الدهشة.

وحدة المباحث تحركت سريعا، وألقت القبض على المتهمين، إلى جانب صاحبي محلين للفضة تورطا في شراء المسروقات، لتُغلق القضية بخيوط محكمة.