بـ"مطرقة وسكينة".. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل تاجر موبيليا في حلوان

04:56 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

محكمة

كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بقتل تاجر موبيليا بمطرقة حديدية بعد استدراجه لمنزله بحجة بيع أثاث المنزل لسرقته في حلوان، لجلسة الدور الأول من شهر أكتوبر.

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية رقم 772 لسنة 2025 جنايات 15 مايو، والمقيدة برقم 112 لسنة 2025 كلي حلوان، أن المتهم "م. ع" كهربائي، استدرج المجني عليه أشرف محمود ثابت أحمد إلى مسكنه بحجة شراء بعض الأثاث المنزلي، بعدما عقد العزم على التخلص منه وسرقة أمواله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أعد أداة الجريمة مطرقة حديدية وسلاح أبيض "سكين"، وباغت المجني عليه فور وصوله، وانهال عليه بالضرب المبرح على رأسه حتى أسقطه أرضًا، ثم أجهز عليه بطعنة في رقبته مستخدمًا السكين، ما أسفر عن وفاته في الحال.

تاجر موبيليا سرقة حكم محكمة
