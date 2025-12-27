مها الصغير تستأنف على حكم حبسها شهرًا بتهمة سرقة لوحات فنية

كتب- صابر المحلاوي:

قدّم محامي الإعلامية مها الصغير، استئنافًا على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبسها شهرًا واحدًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

وأحالت جهات التحقيق الإعلامية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بعد ثبوت استخدام أعمال فنية دون إذن أصحابها، فيما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منعها من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، لمخالفتها المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

كما أحال المجلس الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، استنادًا إلى المواد (138/1 و139 و140/9) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين (69/5 و70/3) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.