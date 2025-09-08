إعلان

دفن جثة طفل لقى مصرعه بحادث اصطدام بسيارة في المطرية

12:15 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

جثة طفل - أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المطرية، التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه في حادث اصطدام سيارة به أثناء سيره صحبة والدته بشارع الترولي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة المطرية، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين اصطدام سيارة بطفل أثناء سيره بصحبة والدته بشارع الترولي بدائرة قسم شرطة المطرية؛ ما أسفر عن مصرع الأول وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جثة طفل حادث اصطدام بسيارة المطرية نيابة المطرية المباحث الجنائية مديرية أمن القاهرة
