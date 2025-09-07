كتب- أحمد عادل:

كشف المهندس محمد صلاح المجني عليه في واقعة تحطم سيارته على يد أحمد صلاح حسني، عن تفاصيل جديدة في الواقعة بعد تحديد المحكمة جلسة 30 سبتمبر المقبل للحكم في الدعوى المدنية المقامة ضد الفنان.

وقال صلاح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" الفنان تهرب منه منذ التصالح في الشق الجنائي أمام محكمة الجنح ما دفعه للمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية في الشق المدني.

وتابع:"أنا أضطريت أقبل بتعويض 600 ألف جنيه من الفنان للتصالح في الشق الجنائي لأني كان عندي ديون وأقساط اتراكمت عليا بعد الحادث".

وأضاف:" حالي واقف بقالي سنتين وعليا أقساط واتراكم عليا غرامات والسيارة بقت عبارة عن كومة حديد وتقرير التوكيل أثبت أنها لا يمكن إصلاحها".

وكانت محكمة جنح القاهرة قد حددت جلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني، والتي يطالب فيها المجني عليه بتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.