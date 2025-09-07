إعلان

عائلة الدجوي من جديد.. أرملة أحمد الدجوي تلجأ للشرطة بسبب دفتر شيكات

04:22 م الأحد 07 سبتمبر 2025

أحمد الدجوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا تقدمت به أرملة رجل الأعمال الراحل أحمد الدجوي باختفاء دفتر شيكاته.

أرملة الدجوي ذكرت في المحضر بقسم أول أكتوبر أنها فوجئت باختفاء دفتر شيكاته من البيت دون الاشتباه أو اتهام أحد.

رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباطه بمعاينة المنزل وسماع أقوال العاملين فضلا عن مراجعة كاميرات المراقبة لرصد أي تحركات غير مألوفة.

مأمور القسم أحال المحضر إلى النيابة العامة التي طلبت التحريات تمهيدا لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الدجوي أرملة أحمد الدجوي دفتر شيكات عائلة الدجوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل
في 7 أيام.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى 250 ألف جنيه
تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة