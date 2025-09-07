عائلة الدجوي من جديد.. أرملة أحمد الدجوي تلجأ للشرطة بسبب دفتر شيكات

كتب- محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا تقدمت به أرملة رجل الأعمال الراحل أحمد الدجوي باختفاء دفتر شيكاته.

أرملة الدجوي ذكرت في المحضر بقسم أول أكتوبر أنها فوجئت باختفاء دفتر شيكاته من البيت دون الاشتباه أو اتهام أحد.

رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباطه بمعاينة المنزل وسماع أقوال العاملين فضلا عن مراجعة كاميرات المراقبة لرصد أي تحركات غير مألوفة.

مأمور القسم أحال المحضر إلى النيابة العامة التي طلبت التحريات تمهيدا لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها.