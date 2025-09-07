كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة في أكتوبر، رفض الالتماس المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، على قرار حفظ محضر اتهام الإعلامية بوسي شلبي بتزوير البيانات في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

وكان نجلا الفنان الراحل، محمد وكريم عبدالعزيز، تقدما ببلاغ بعد ظهور بوسي شلبي في برنامج تلفزيوني، حيث أعلنت صفة "أرملة" الفنان الراحل، رغم أن الطلاق بينهما وقع منذ سنوات عديدة، وطالب الأبناء باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وبحسب التحقيقات، تبين عدم وجود قصد جنائي للتزوير، وأن البيانات الرسمية بالبطاقة كانت مغلوطة من الأساس، بالإضافة إلى أن الوثائق الرسمية السابقة أثبتت استمرار العلاقة الزوجية شكليًا حتى وفاة الفنان عام 2016.

وقال هيئة الدفاع عن بوسي شلبي، إن النيابة قررت حفظ التحقيقات، ونفت ما تم تداوله حول مطالبة السلطات موكلتها بتعديل بيانات البطاقة من "أرملة" إلى "مطلقة".