الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة أموال ومشغولات ذهبية بالجيزة

03:04 م الأحد 07 سبتمبر 2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطعي فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا تضرر أحد الأشخاص من سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكنه بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل بمطعم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية (مالك محل مشغولات ذهبية) أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية سرقة مشغولات ذهبية سرقة أموال
