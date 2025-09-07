إعلان

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى طريق اللبيني بالجيزة

10:09 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم أعلى طريق اللبيني بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أودع جثمان المتوفى داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة آخر بجروح متفرقة.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم طريق اللبيني محافظة الجيزة النيابة العامة
