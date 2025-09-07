محاكمة 70 متهمًا في قضية "خلية اللجان الإدارية للإخوان".. اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 70 متهمًا في القضية رقم 56 لسنة 2025، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان الإدارية للإخوان".

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 6 يوليو 2024، بدوائر أقسام مدينة نصر والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والعامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك عبر الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية تابعة لجماعة الإخوان.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس حتى السبعين انضموا للجماعة، فيما وُجهت للمتهمين من الأول حتى الخامس، والمتهم رقم 18، ومن 38 حتى 46، والمتهمين أرقام 48، 52، 60، 64، 67، 68، اتهامات بتمويل الإرهاب، من خلال توفير أموال ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة وأعضائها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.