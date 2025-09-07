كتب- أحمد عادل:

حددت محكمة جنح القاهرة، جلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني.

وقال المحامي رمضان أبو هندية، إن الدعوى تطالب الفنان بتعويض مالي قدره مليون جنيه لصالح موكله المهندس محمد صالح، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الواقعة، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابيلا" بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما أدى إلى وقوع تلفيات كبيرة بها، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.