كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى أقوال أحد المتهمين "عراقي الجنسية" في اتهامه بالاشتراك مع سارة خليفة و27 آخرين من عناصر التشكيل العصابي المتخصص في تصنيع وجلب والاتجار بالمواد المخدرة.

ووجه رئيس الهيئة سؤاله للمتهم: "ما سبب تواجدك في مصر؟"، ليرد المتهم: "أنا قاعد ومقيم في مصر من فترة وبشتغل في الأعمال الحرة".

وتابع رئيس الهيئة: "إيه علاقتك بالمتهم الأول الهارب؟ أنت الراجل بتاعه في مصر اللي بتدير التشكيل؟"، وأجاب المتهم: "هو بلدياتي ومن نفس المنطقة في العراق، وكان بيقصدني علشان أخلصله أوراق في مصر وماليش علاقة بالتشكيل العصابي".

وكانت تحقيقات النيابة العامة -حصل "مصراوي" على نسخة منها- كشفت عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.

وأقرت المتهمة "سارة خليفة" في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل ملكها لحقن "حقنة نضارة في الوجه".

وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي أنا معجب بيكي وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعدها بحوالي 7 شهور حسيت إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي".

وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.