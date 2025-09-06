إعلان

إحباط محاولة تهريب مخدرات وأحجار كريمة بمطار القاهرة

03:16 م السبت 06 سبتمبر 2025
    اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار
    إحباط محاولة تهريب مخدرات وأحجار كريمة بمطار القاهرة (2)
    إحباط محاولة تهريب مخدرات وأحجار كريمة بمطار القاهرة (4)
    إحباط محاولة تهريب مخدرات وأحجار كريمة بمطار القاهرة (3)
كتب- محمد الصاوي:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، من إحباط محاولتي تهريب مخدرات وأحجار كريمة خلال الأسبوع الجاري.

الحالة الأولى:

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الجوية المصرية القادمة من لندن، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته نحو 988 قرصًا وكبسولة لعقاقير مخدرة، بالإضافة إلى 122 سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش.

الحالة الثانية:

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الجوية المصرية القادمة من كازابلانكا، تم ضبط 215 خاتمًا ودلاية مرصعة بـ أحجار كريمة، بالإضافة إلى خمسة قطع من الأحجار الكريمة، ليصل إجمالي القطع إلى 220 قطعة، يستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية.


تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 127 لسنة 2025 ضد الراكب، ومحضر ضبط جمركي رقم 130 لسنة 2025 ضد الراكبة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

