خطوات استخراج جواز سفر للطلاب 2025

كتب- صابر المحلاوي:

يحرص كثير من الطلاب على استخراج جواز سفر سواء بغرض الدراسة بالخارج أو السفر للتنزه والتنقل بين الدول، ويعد جواز السفر وثيقة رسمية تصدرها الدولة لمواطنيها وتُستخدم لإثبات الهوية والجنسية.

وفيما يلي يوضح "مصراوي" الأوراق المطلوبة وخطوات استخراج جواز السفر للطلاب وفقًا للإجراءات المعمول بها:

-التوجه إلى مصلحة الجوازات التابعة لمحل الإقامة، وتقديم طلب استخراج جواز سفر.

-ملء استمارة البيانات بدقة باللغة العربية أو الإنجليزية.

-إحضار أصل بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

-تقديم شهادة قيد دراسي معتمدة من الجامعة موضح بها الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

-صورة من كارنيه العام الدراسي الحالي بالنسبة للإناث.

-صورة من شهادة الميلاد إذا كان الطالب من مواليد خارج مصر.

-إرفاق 3 صور شخصية حديثة (مقاس 4×6) بخلفية بيضاء.

-سداد الرسوم والدمغات المقررة لاستخراج الجواز بمصلحة الجوازات.